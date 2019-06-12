ru
ua

За волосы - и вперед! В Запорожье льготница потерпала от жестоких издевок маршрутчика


Агрессивный маршрутчик пытался вышвырнуть девушку из автобуса, хватаясь за волосы

На днях в Запорожье произошел крайне неприятный инцидент: водитель маршрутки в попытках выгнать пассажирку хватал ее за волосы и всячески выталкивал из салона. Соответствующее видео опубликовали в Instagram-аккаунте its_zp

На ролике видно, как в маршрутка №23 идет борьба. Очевидцы утверждают, что водитель автобуса пытался выгнать пассажирку, которая хотела воспользоваться льготным проездом.

"На 23 маршруте разговор с льготниками короткий! Не платишь - за волосы и вперёд!", - указано в сообщении.

Маршрутчик выталкивал льготницу за волосы в Запорожье (видео: instagram.com/its_zp)

Подписчики неоднозначно отреагировали на увиденное. Некоторые обратили отдельное внимание на безразличие людей, в частности на того, кто снимал видео вместо того, чтобы помочь:

  • Стоит и снимает вместо того, чтобы угомонить водилу.
  • За 6 грн готов на всё, фу, ужас. Подавитесь, водители.
  • Заявление. Все споры потом, что бы там ни было. Заявление за рукоприкладство. И так, если каждый делать будет, возможно, больше нельзя будет у нас в стране безнаказанно оттаскивать человека за волосы.
  • Совсем уже обнаглели! Никакого уважения!

Маршрутчик выталкивал льготницу за волосы в Запорожье (видео: instagram.com/its_zp)

Напомним, что в Харькове маршрутчик выгнал мать с детьми из-за личной неприязни.

Ранее в Одессе маршрутчик издевался над беременной женщиной. Он специально сильно затормозил, чтобы она упала.

Ранее сообщалось, что под Днепром водитель маршрутки оскорбил мать воина АТО матерными словами.

Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО
Читать все новости