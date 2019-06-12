ru
ua

За волосся - і вперед! У Запоріжжі льготниця потерпала від жорстоких знущань маршрутника


Агресивний маршрутник намагався викинути дівчину з автобуса, хапаючись за волосся

Днями у Запоріжжі відбувся вкрай неприємний інцидент: водій маршрутки в спробах вигнати пасажирку хапав її за волосся і всіляко виштовхував з салону. Відповідне відео опублікували в Instagram-акаунті its_zp

На ролику видно, як у маршрутці №23 йде боротьба. Очевидці стверджують, що водій намагався вигнати пасажирку, яка хотіла скористатися пільговим проїздом.

"На 23 маршруті розмова з пільговиками короткий! Не платиш - за волосся і вперед!", - зазначено в повідомленні.

Маршрутник виштовхував льготницу за волосся в Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp)

Підписники неоднозначно відреагували на побачене. Деякі звернули увагу на байдужість людей, зокрема того, хто знімав відео замість того, щоб допомогти:

  • Стоїть і знімає замість того, щоб вгамувати водія.
  • За 6 грн готовий на все, фу, жах. Подавіться, водії.
  • Заяву. Усі спори потім, що б там не було. Заяву за рукоприкладство. І так, якщо кожен буде робити, можливо, більше не будуть у нас в країні безкарно відтягувати людину за волосся.
  • Зовсім вже знахабніли! Ніякої поваги!

Маршрутник виштовхував льготницу за волосся в Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp)

Нагадаємо, що у Харкові маршрутник вигнав матір з дітьми через особисту неприязнь.

Раніше в Одесі маршрутник знущався над вагітною жінкою. Він спеціально сильно загальмував, щоб вона впала.

Раніше повідомлялося, що під Дніпром водій маршрутки образив мати воїна АТО матюками.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення Зеленський ініціював звільнення голів усіх ОДА
Читати всі новини