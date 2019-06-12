За волосся - і вперед! У Запоріжжі льготниця потерпала від жорстоких знущань маршрутника

Агресивний маршрутник намагався викинути дівчину з автобуса, хапаючись за волосся
Днями у Запоріжжі відбувся вкрай неприємний інцидент: водій маршрутки в спробах вигнати пасажирку хапав її за волосся і всіляко виштовхував з салону. Відповідне відео опублікували в Instagram-акаунті its_zp
На ролику видно, як у маршрутці №23 йде боротьба. Очевидці стверджують, що водій намагався вигнати пасажирку, яка хотіла скористатися пільговим проїздом.
"На 23 маршруті розмова з пільговиками короткий! Не платиш - за волосся і вперед!", - зазначено в повідомленні.
Маршрутник виштовхував льготницу за волосся в Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp)
Підписники неоднозначно відреагували на побачене. Деякі звернули увагу на байдужість людей, зокрема того, хто знімав відео замість того, щоб допомогти:
Маршрутник виштовхував льготницу за волосся в Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp)
Нагадаємо, що у Харкові маршрутник вигнав матір з дітьми через особисту неприязнь.
Раніше в Одесі маршрутник знущався над вагітною жінкою. Він спеціально сильно загальмував, щоб вона впала.
Раніше повідомлялося, що під Дніпром водій маршрутки образив мати воїна АТО матюками.