Специально затормозил, и я упала: в Одессе маршрутчик издевался над беременной (фото)

Водитель маршрутки в Одессе поиздевался над беременной (коллаж: РБК-Украина)

Маршрутчик намеренно устроил беременной женщине "веселую поездку"

Водитель маршрутки в Одессе жестоко обошелся с 25-летней беременной женщиной. Об этом пострадавшая пассажирка рассказала в паблике "Подслушано Одесса" в Facebook.

Находящаяся в положении одесситка пишет, что ехала в маршрутке № 121. Она передала 200 грн за проезд и отчетливо назвала остановку. Спустя некоторое время маршрутчик отказался останавливаться в названном месте, сказав "Выйдешь на следующей", потому что нужно было раньше передавать деньги.

Девушка говорит, что он остановился на "ее остановке", она попросила сдачу, но маршрутчик закрыл двери и начал резко газовать со словами "Выйдешь на следующей остановке, я же тебе сказал". При этом неадекват ехидно улыбался.

Водитель маршрутки в Одессе поиздевался над беременной (фото "героя", facebook.com/odessahello)

"Я его спросила "Это по Вашему смешно? Что вы делаете? Остановите я выйду!" А он только еще больше набирал скорость и улыбался", - пишет девушка.

Пассажирка достала телефон и сфотографировала водителя. А он, увидев это, резко затормозил так, что беременная женщина упала на людей в салоне маршрутки.

На следующей остановке он, не открывая дверь, достал телефон и стал фотографировать девушку со словами "красавица, улыбнись". При этом пригрозил выйти из маршрутки и сказал "сейчас я как сфотографирую тебя".

Девушка отмечает также, что никто из пассажиров не вмешался в конфликт. Все продолжали молча ехать до нужной им остановки.

Пользователи сети невероятно разгневаны подобным неслыханным бесчинством. Они оставляют множество возмущенных комментариев.

Когда происходит какая-то ситуация в маршрутке, никто из пассажиров почему-то не вмешивается, особенно мужики, такое впечатления, что у нас одни трусы ездят... Даже место беременным редко кто уступает - наушники в уши всунут и сидят как дебилы...

Берете мужа (брата, отца, друга) и ловите его на конечной остановке.

Водитель маршрутки в Одессе поиздевался над беременной (скрин: facebook.com/odessahello)

На месте нормального мужика, встал бы и дал в рыло!

Как можно было не защитить беременную девушку, сидеть и молчать... А "героя" надо сделать известным.

Водитель маршрутки в Одессе поиздевался над беременной (скрин: facebook.com/odessahello)

Башня у него, судя по всему, уже отбита, а вот руки поломать по самые колени это будет самое то...

Позор таким пассажирам! Не было мужичка, который бы его вытянул и отметелил!

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