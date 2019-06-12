Была нетрезвая: в Харькове маршрутчик выгнал мать с детьми из-за личной неприязни

Коллаж РБК-Украина

Агрессивный водитель вытолкал мать с детьми из маршрутки

В Харькове на днях произошел неприятный инцидент: водитель вытолкал из маршрутки женщину с двумя детьми из-за личной неприязни. Об этом информируется в сюжете ТСН.

Не успела Анна с дочками проехать несколько сотен метров, как их выгнали из салона автобуса после того, как она попросила у водителя билеты. С каждого он взял по 17 гривен за проезд, но билеты не выдал.

Алексей до сих пор не имеет билетов на проезд. "Закончились на 16 гривен, потому что у нас цена на маршрут не является единственной: на разное расстояние есть разная цена", - говорит он.

Водитель не согласен с утверждениями пассажиров, говорит, что женщина была нетрезвая, а потому он отказал в проезде. "У меня просто не хватило терпения на это все", - говорит Алексей Лавров

Транспортная фирма, к слову, остается на стороне водителя, там Алексею доверяют, говорят у него за пять лет еще ни с кем конфликтов не было. Руководитель транспортной фирмы Вячеслав Олейник утверждает, чтоженщина совершенно не так интерпретирует ситуацию.

А вот юристы утверждают, что тут больше виноват маршрутчик нежели пассажирка. Ведь каждый имеет право требовать свой билет, а перевозчик должен предоставить его по первому требованию.

К слову, потерпевшей женщине рекомендуют обратиться к Укртрансбезпеки. Тогда водителя и перевозчика могут наказать штрафом.

Водитель вытолкал мать с детьми из маршрутки в Харькове (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что в Одессе маршрутчик издевался над беременной женщиной. Он специально сильно затормозил, чтобы она упала.

Ранее сообщалось, что под Днепром водитель маршрутки оскорбил мать воина АТО матерными словами.

Мы также писали о том, что в Днепре маршрутчик нахамил ветерану АТО, который стал инвалидом.