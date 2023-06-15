Волосся росло в оці: у Львові лікарі видалили дитині рідкісну кісту

У Львові офтальмологи провели унікальну мікрохірургічну операцію 11-річній дівчинці. Фахівці виявили в дитини дуже рідкісну патологію.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Що виявили

Дівчинка Алевтина народилася з кістою у правому оці. Однак, батьки дівчинки про це не знали. Все тому, що утворення довгий час було непомітним та не завдало жодних клопотів. Рости кіста почала лише кілька років тому.

Спершу око незвично чухалося. А згодом дівчинка помітила в ньому волосинки, що росли зсередини.

Дермоїдна кіста розмістилася за нижньою повікою, поширилась на очне яблуко та деформувала очну щілину. Крім того, волосини, що росли з кісти, ставали дедалі товщими. Аби вищипувати їх з ока, дівчина раз на кілька тижнів відвідувала спеціалістів.

Як пройшла операція

Через деякий час батьки наважились на операцію, адже утворення деформувало обличчя 11-річної дівчинки.

На момент операції кіста сягала 12х6 мм. Аби не залишити на оці дитини жодних дефектів, лікарі оперували за допомогою мікрохірургічних інструментів.

Хірурги виявили, що кіста встигла прорости глибоко в повіку. На щастя, втручання пройшло успішно.

Рана на оці швидко загоїлась. Зараз дитина добре почувається і не боїться дивитися у дзеркало.

У Львові в оці дитини виявили рідкісну кісту (facebook.com/1tmolviv)