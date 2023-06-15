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Волосы росли в глазу: во Львове врачи удалили ребенку редкую кисту

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Львов, Четверг 15 июня 2023 16:27
Волосы росли в глазу: во Львове врачи удалили ребенку редкую кисту Во Львове в глазу ребенка обнаружили редкую кисту (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове офтальмологи провели уникальную микрохирургическую операцию 11-летней девочке. Специалисты обнаружили у ребенка очень редкую патологию.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Что обнаружили

Девочка Алевтина родилась с кистой в правом глазу. Однако родители девочки об этом не знали. Все потому, что образование долгое время было незаметным и не доставляло никаких хлопот. Расти киста начала всего несколько лет назад.

Сначала глаз необычно чесался. А потом девочка заметила в нем волоски, росшие изнутри.

Дермоедная киста разместилась за нижним веком, распространилась на глазное яблоко и деформировала глазную щель. Кроме того, волосы, росшие из кисты, становились все толще. Чтобы выщипывать их из глаза, девочка раз в несколько недель посещала специалистов.

Как прошла операция

Через некоторое время родители решились на операцию, ведь образование деформировало лицо 11-летней девочки.

К моменту операции киста достигала 12х6 мм. Чтобы не оставить на глазах ребенка никаких дефектов, врачи оперировали с помощью микрохирургических инструментов.

Хирурги обнаружили, что киста успела прорасти глубоко в веко. К счастью, вмешательство прошло удачно.

Рана на глазу быстро зажила. Сейчас ребенок хорошо чувствует себя и не боится смотреть в зеркало.

Волосы росли в глазу: во Львове врачи удалили ребенку редкую кистуВолосы росли в глазу: во Львове врачи удалили ребенку редкую кистуВо Львове в глазу ребенка обнаружили редкую кисту (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Львове срочно спасали новорожденную девочку, у которой обнаружили гигантскую кисту.

Также мы писали, что украинские врачи с помощью 3D-пластики восстановили лицо женщине.

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