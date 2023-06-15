Волосы росли в глазу: во Львове врачи удалили ребенку редкую кисту
Во Львове офтальмологи провели уникальную микрохирургическую операцию 11-летней девочке. Специалисты обнаружили у ребенка очень редкую патологию.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Что обнаружили
Девочка Алевтина родилась с кистой в правом глазу. Однако родители девочки об этом не знали. Все потому, что образование долгое время было незаметным и не доставляло никаких хлопот. Расти киста начала всего несколько лет назад.
Сначала глаз необычно чесался. А потом девочка заметила в нем волоски, росшие изнутри.
Дермоедная киста разместилась за нижним веком, распространилась на глазное яблоко и деформировала глазную щель. Кроме того, волосы, росшие из кисты, становились все толще. Чтобы выщипывать их из глаза, девочка раз в несколько недель посещала специалистов.
Как прошла операция
Через некоторое время родители решились на операцию, ведь образование деформировало лицо 11-летней девочки.
К моменту операции киста достигала 12х6 мм. Чтобы не оставить на глазах ребенка никаких дефектов, врачи оперировали с помощью микрохирургических инструментов.
Хирурги обнаружили, что киста успела прорасти глубоко в веко. К счастью, вмешательство прошло удачно.
Рана на глазу быстро зажила. Сейчас ребенок хорошо чувствует себя и не боится смотреть в зеркало.
Во Львове в глазу ребенка обнаружили редкую кисту (facebook.com/1tmolviv)
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