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Виявили гігантську кісту: у Львові терміново рятували новонароджену дівчинку

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Львів, П'ятниця 19 травня 2023 17:13
Виявили гігантську кісту: у Львові терміново рятували новонароджену дівчинку У Львові дитині видалили гігантську кісту (facebook.com/OHMATDYTLVIV)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі лапароскопічно прооперували новонароджену дівчинку. У немовляти була гігантська кіста черевної порожнини.

Про це повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит у Facebook.

Як виявили

Кісту у дитини лікарі помітили під час проведення УЗД ще під час вагітності мами. Сім’я із Закарпаття прийняла рішення народжувати у пологовому Львова й одразу везти немовля до медиків Охматдиту.

Таке рішення виявилось правильним, адже одразу після народження маля госпіталізували до реанімації новонароджених та прооперували.

"Ми зробили дитинці операцію лапароскопічно, через три проколи у животику. Прибрали кісту. Вона була розміром до 10 сантиметрів", - розповів лікар Богдан Мальований.

Чому потрібно було негайно оперувати

Кіста спричиняла проблеми із диханням, травним трактом і сечовидільною системою дівчинки.

Медики кажуть, що застосування лапароскопічного методу в хірургії новонароджених - рідкість. Однак, професійна команда лікарів пішла на цей ризикований крок.

Вже на 5-й день після операції дитину разом із батьками виписали з лікарні.

Виявили гігантську кісту: у Львові терміново рятували новонароджену дівчинкуУ Львові врятували дитину з величезною кістою (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Раніше ми повідомляли, що у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

Також ми писали, що українські лікарі унікальним способом врятували дитині життя.

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