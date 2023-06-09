Все через маленьку "гульку": у Львові за допомогою 3D-пластики відновили обличчя жінці
У Львові лікарі за один раз видалили 37-річній жінці пухлину з ураженою нею частиною лобової кістки. Закрили все титановою пластиною, яку виготовили за допомогою 3D-моделювання.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
Що відомо
Два роки тому Олена - кондитерка із села у Львівській області, помітила на своєму лобі якусь гульку та подумала, що це прищик. Можливо він з'явився від косинки, яку вона носить на роботі.
Згодом вона все-таки звернулась до лікаря. Комп’ютерна томографія нічого небезпечного не виявила.
Однак, гулька росла далі і невдовзі перетворилася на 7-сантиметрову пухлину, яка спотворила чоло жінки. Олена почувала себе пригніченою, адже була змушена приховувати дефект головними уборами.
Лікарі встановили жінці діагноз - остеома. Це доброякісна пухлина, що виникає в структурах кісткової тканини. У випадку Олени остеома розташувалась на лобовій кістці.
Лікарі кажуть, що жінці ще пощастило. Все тому, що пухлина могла прорости в черепну коробку та пошкодити мозок.
Як пройшла операція
Для лікування лікарі вирішили вперше застосувати нову методику - видалення пухлини з первинною 3D-пластикою.
До проведення операції виготовили за допомогою тривимірного моделювання титанову пластину, якою збиралися закрити дефект.
Перевага такого методу у тому, що людині не доводиться проходити через дві операції, а в проміжку між втручання ходити з дефектом.
Уже на 7-й день після операції Олена поїхала додому.
У Львові жінці видалили пухлину (facebook.com/1tmolviv)
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