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Волошин проігнорував День Незалежності після втечі з України

Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Поліна Іваненко

Скандальний блогер Олександр Волошин, який днями підтвердив втечу з України, публічно проігнорував День Незалежності. Натомість він ділився роздумами про життя "в клітці" та "каторгу".

Що транслює блогер після втечі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, які він розмістив в Instagram.

Де зараз Волошин

Ексчоловік співачки Анни Трінчер нині перебуває у Польщі. І вчора до нього приїхав його молодший брат. Разом вони гуляли, а потім Волошин видав "роздуми" про життя "в неволі". 

"Воля. Як же нам без неї важко. Навіть тим, хто нікого не їздив за кордон, розуміти, що їх закрили в клітці - це каторга... Як хочеться, щоб швидше все це закінчилось і люди почали жити, а не існувати", - написав він.

Волошин заговорив про "життя в клітці" після втечі за кордон (скріншот)

А вже 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності, блогер навіть не привітав фанів з цим святом. Натомість він публікує "веселий" контент й жартує.

Також Волошин розповідає про аукціон, який він влаштував для підписників. Про День Народження України - жодного слова.

Stories Волошина (скріншоти)

Чому Волошин втік з України

Нагадаємо, нещодавно Олександр раптово "зник" з соцмереж. Потім його помічали за кордоном, але він нічого не коментував й видалив увесь контент в Instagram та на YouTube.

Скандали з Волошиним (скріншот)

І днями Волошин раптово вийшов на зв'язок і підтвердив, що нині перебуває за кордоном. За словами Олександра, він вирішив виїхати, бо незадоволений "системою". І поки "це не зміниться", повертатися він не планує.

Також блогер скаржився на булінг та "тиск зверху", а ще заговорив про те, що не відчуває себе у безпеці. 

До слова, раніше ми вже перерахували всі скандали з Волошиним, який починав з хайпу на дітях, а потім "загримів" до бази "Миротворець".

Окрім цього, нещодавно продюсер Олі Полякової несподівано висловився про Олега Винника.

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