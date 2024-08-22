Волошин підтвердив втечу з України: "Повертатися не планую"

Що сказав блогер

"Всі і так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую", - заявив Волошин.

При цьому він вирішив розповісти, що відбувалося у його житті протягом останніх двох місяців. За словами Волошина, все почалося з побиття його охоронця, невідомі нібито напали на чоловіка, який на нього працює.

Волошин підтвердив втечу з України (скріншот)

Після цього Олександр вирішив перевірити, чи не став він об'єктом стеження. І в його автівці нібито знайшли інструменти для прослуховування.

А вже потім, коли РФ вдарила по "Охматдиту", Волошин публічно заявив про так звану необхідність перемовин. На думку блогера, потрібно "домовлятися".

Волошин закликав до перемовин з РФ (скріншот)

І це, заявив Олександр, після нього казали політики та інші публічні персони. Але хейт полився на нього.

Волошин пояснив, чому втік (скріншот)

Коли ж Волошин відкрив збір на "Охматдит" та зібрав понад 5 мільйонів гривень, він дізнався, що маленьких пацієнтів перевели до інших медичних установ, а тому вирішив надіслати допомогу "адресно". Паралельно з цим, стверджує блогер, його почали звинувачувати у тому, що він вкрав ці донати.

За словами блогера, він відчував на собі тиск. А потім він нібито зустрівся з людиною, яка обіцяла "вирішити всі питання" Волошина, але в обмін на просування благодійного фонду, назву якого він розкривати не став. "Питання" не вирішувались, а потім, як заявив Олександр, йому сказали організувати збір, але ніяких умов та деталей він не отримав.

Волошин заговорив про цькування (скріншот)

Протягом усього відео блогер демонстрував скріншоти, на яких хизувався "підтримкою" від фанів, а також погрози від хейтерів. Хто саме обіцяв "вирішити" його проблеми, а також як йому вдалося перетнути кордон - він, звісно ж, не розповів.

Втім, наприкінці відео Волошин запевнив, що планує і далі щось робити для допомоги Україні. Також він поскаржився на погрози від військових та заявив, що суспільство не має критикувати ухилянтів й тих, хто втік за кордон або ж потонув у Тисі під час спроб втекти.

Чим далі планує займатися скандальний блогер - невідомо. Але в коментарях під його дописом в Instagram юзери вже пишуть, що думають про його вчинок. Зокрема, користувачі зазначили: