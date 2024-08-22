Волошин подтвердил побег из Украины: "Возвращаться не планирую"

Что сказал блогер

"Все и так знают, что я уехал. Сразу скажу, что пока эта система при нашей власти, я возвращаться не планирую", - заявил Волошин.

При этом он решил рассказать, что происходило в его жизни за последние два месяца. По словам Волошина, все началось с избиения его охранника, неизвестные якобы напали на работающего на него мужчину.

Волошин подтвердил побег из Украины (скриншот)

После этого Александр решил проверить, не стал ли он объектом слежки. И в его машине якобы нашли инструменты для прослушки.

А уже потом, когда РФ ударила по "Охматдету", Волошин публично заявил о так называемой необходимости переговоров. По мнению блогера, нужно "договариваться".

Волошин призвал к переговорам с РФ (скриншот)

И это, заявил Александр, после него говорили политики и другие публичные персоны. Но хейт полился на него.

Волошин объяснил, почему сбежал (скриншот)

Когда Волошин открыл сбор на "Охматдет" и собрал более 5 миллионов гривен, он узнал, что маленьких пациентов перевели в другие медицинские учреждения, а потому решил направить помощь "адресно". Параллельно с этим, утверждает блогер, его начали обвинять в том, что он украл эти донаты.

По словам блогера, он ощущал на себе давление. А потом он якобы встретился с человеком, обещавшим "решить все вопросы" Волошина, но в обмен на продвижение благотворительного фонда, название которого он раскрывать не стал. "Вопросы" не решались, а затем, как заявил Александр, ему сказали организовать сбор, но никаких условий и деталей он не получил.

Волошин заговорил о травле (скриншот)

На протяжении всего видео блогер демонстрировал скриншоты, на которых кичился "поддержкой" от фанатов, а также угрозы от хейтеров. Кто именно обещал "решить" его проблемы, а также как ему удалось пересечь границу - он, конечно, не рассказал.

В конце видео Волошин заверил, что планирует и дальше что-то делать для помощи Украине. Также он пожаловался на угрозы от военных и заявил, что общество не должно критиковать уклонистов и тех, кто сбежал за границу или утонул в Тисе во время попыток сбежать.

Чем дальше планирует заниматься скандальный блогер - неизвестно. Но в комментариях под его постом в Instagram пользователи уже пишут, что думают о его поступке. В частности, пользователи отметили: