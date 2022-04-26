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Волонтеры просят о помощи: объявлен срочный сбор средств

Волонтеры объявили срочный сбор средств на дроны для разведчиков (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор средств на очень необходимые вещи для украинских защитников. Она сообщила, что бойцам необходимы квадрокоптеры и есть возможность купить их в Польше.

Об этом волонтер Наталья Юсупова рассказала на своей странице в Facebook.

"Срочно. Прошу репост. В двух наших подразделениях разведчиков оккупанты подбили квадрокоптеры. Поэтому срочно купить новые и отправить. Продолжаются тяжелые бои, есть погибшие и раненые. Квадрокоптеры очень важны, так как они корректируют огонь по врагу", - сообщила волонтер.

Она добавила, что в Украине таких дронов нет, поэтому приходится покупать их в Польше. Цена за два квадрокоптера – 16 тысяч злотых. Это 3600 евро или 126 тысяч гривен.

Наталья Юсупова просит помочь в сборе средств и опубликовала реквизиты для перечисления средств.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5375411502657732

UA803220010000026208314184668

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райффайзен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342

Напомним, ранее мы писали о том, что активисты создали специальный сайт для отправки писем и рисунков нашим защитникам на фронте.

А также ранее мы публиковали контакты проверенных благотворительных фондов, которые помогают ВСУ.

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волонтерсбор средствпомощьВСУ