Волонтеры просят о помощи: объявлен срочный сбор средств

"Срочно. Прошу репост. В двух наших подразделениях разведчиков оккупанты подбили квадрокоптеры. Поэтому срочно купить новые и отправить. Продолжаются тяжелые бои, есть погибшие и раненые. Квадрокоптеры очень важны, так как они корректируют огонь по врагу", - сообщила волонтер.

Она добавила, что в Украине таких дронов нет, поэтому приходится покупать их в Польше. Цена за два квадрокоптера – 16 тысяч злотых. Это 3600 евро или 126 тысяч гривен.

Наталья Юсупова просит помочь в сборе средств и опубликовала реквизиты для перечисления средств.

Пайпал

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