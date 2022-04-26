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Волонтери просять про допомогу: оголошено терміновий збір коштів

Волонтери оголосили терміновий збір коштів на дрони для розвідників (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів на дуже необхідні речі для українських захисників. Вона повідомила, що бійцям необхідні Квадрокоптери і є можливість купити їх у Польщі.

Про це волонтер Наталія Юсупова розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Терміново. Прошу репост. У двох наших підрозділах розвідників окупанти підбили Квадрокоптери. Тому терміново купити нові та відправити. Тривають важкі бої, є загиблі та поранені. Квадрокоптери дуже важливі, оскільки вони коригують вогонь по ворогу", - повідомила волонтер.

Вона додала, що в Україні таких дронів немає, тому доводиться купувати їх у Польщі. Ціна за два квадрокоптери - 16 тисяч злотих. Це 3600 Євро або 126 тисяч гривень.

Наталія Юсупова просить допомогти в зборі коштів і опублікувала реквізити для перерахування коштів.

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5375411502657732

UA803220010000026208314184668

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райффайзен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що активісти створили спеціальний сайт для відправки листів і малюнків нашим захисникам на фронті.

А також раніше ми публікували контакти перевірених благодійних фондів, які допомагають ЗСУ.

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