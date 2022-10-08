Волонтери оголосили терміновий збір на авто для військових, які взимку тримали бій під Києвом

Йдеться про бійців бригади швидкого реагування Національної гвардії України, які одними з перших приймали бій під Києвом у лютому 2022 року. Сьогодні військові цієї бригади нищать ворогів на сході України.

Для швидкого пересування та можливості добиратися до різних гарячих точок бійцям необхідний автомобіль.

Бригада швидкого реагування НГУ

Волонтери VATRA для цього організували збирання коштів, який можна підтримати за наступними реквізитами.

Реквізити для допомоги

Монобанка:

https://send.monobank.ua/jar/78VdkNYDNi

Реквізити:

Моно - 5375411506472781 (Анастасія Рокитна)

PayPal:

a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра

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