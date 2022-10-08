UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Волонтери оголосили терміновий збір на авто для військових, які взимку тримали бій під Києвом

Українським військовим оголосили збір на авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Громадська організація VATRA відкрила збирання коштів для українських військових.

Волонтери збирають гроші на автомобіль.

Йдеться про бійців бригади швидкого реагування Національної гвардії України, які одними з перших приймали бій під Києвом у лютому 2022 року. Сьогодні військові цієї бригади нищать ворогів на сході України.

Для швидкого пересування та можливості добиратися до різних гарячих точок бійцям необхідний автомобіль.

Бригада швидкого реагування НГУ

Волонтери VATRA для цього організували збирання коштів, який можна підтримати за наступними реквізитами.

Реквізити для допомоги

Монобанка:

https://send.monobank.ua/jar/78VdkNYDNi

Реквізити:

Моно - 5375411506472781 (Анастасія Рокитна)

PayPal:

a.rokytna@gmail.com

ГО Ватра
UA173052990000026008015024247

Нагадаємо, що волонтер просить допомогти українців із купівлею тепловізора для розвідників.

Також ми повідомляли, що українським воїнам збирають на крутий прилад , який допоможе краще знищувати окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України