Волонтерам держава виплачуватиме допомогу: хто і як зможе її отримати

Волонтерам, які отримали інвалідність внаслідок війни, надаватимуть одноразову грошову допомогу. Також виплати передбачені членам їхніх родин у випадку загибелі волонтера. Відповідні зміни затвердив Уряд за ініціативи Мінветеранів.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.
"Уряд ухвалив важливе та потрібне рішення щодо забезпечення соціальних гарантій людям, які з перших днів російської збройної агресії проти України надають безцінну підтримку нашим військовим. Вони завжди поруч, адже волонтери і військові - це міцний зв’язок, у нашій єдності - сила та незламність української нації", - заявила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Відтепер фінансова допомога виплачуватиметься не лише військовим, а й волонтерам, які надавали допомогу ЗСУ чи іншим силовим структурам під час війни.
Фінансову виплату надаватимуть:
Рішення про призначення допомоги прийматиме міжвідомча комісія Мінветеранів відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Допомогу виплачуватимуть за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.
Щоб отримати одноразову грошову допомогу слід звернутися до вищезгаданої комісії з заявою та подати необхідний перелік документів.
Розмір грошової допомоги залежить від рівня інвалідності, а саме:
Раніше ми розповідали про те, що ветерани можуть отримати 16 тис. грн допомоги.
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