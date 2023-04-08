Переселенці і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання: названо умови

Фото: переселенці і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання (GettyImages)

Внутрішньо переміщенні особи (ВПО) і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання. Скориставшись такою можливістю, ці категорії матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Що дає ваучер? Так, наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. "Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти", - йдеться в повідомленні. Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації. Хто може отримати ваучер? Визначено декілька категорій таких осіб, а саме: внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України (цей факт встановлює відповідна комісія, яка працює при Мінреінтеграції). Як отримати ваучер? Вказані категорії громадян можуть звернутися до Центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони: не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту. З переліком професій і спеціальностей, закладів навчання, необхідних документів і процедурою видачі ваучерів можна ознайомитися за посиланням.