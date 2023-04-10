Волонтерам государство будет выплачивать помощь: кто и как сможет ее получить

Волонтерам, которые получили инвалидность в результате войны, будут оказывать разовую денежную помощь. Также выплаты предусмотрены членам их семей в случае гибели волонтера. Соответствующие изменения утвердило правительство по инициативе Минветеранов.
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.
"Правительство приняло важное и нужное решение по обеспечению социальных гарантий людям, которые с первых дней российской вооруженной агрессии против Украины оказывают бесценную поддержку нашим военным. Они всегда рядом, ведь волонтеры и военные - это прочная связь, в нашем единстве - сила и несокрушимость украинской нации", - заявила министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Теперь финансовая помощь будет выплачиваться не только военным, но и волонтерам, которые оказывали помощь ВСУ или другим силовым структурам во время войны.
Финансовую выплату будут начислять:
Решение о назначении помощи будет принимать межведомственная комиссия Минветеранов в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Помощь будут выплачиваться за счет средств резервного фонда госбюджета.
Чтобы получить единовременную денежную помощь, следует обратиться в вышеупомянутую комиссию с заявлением и предоставить необходимый перечень документов.
Размер денежной помощи зависит от уровня инвалидности, а именно:
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