Ветерани можуть отримати 16 тисяч гривень: як подати заявку

Ветерани війни в України можуть подати заявку на отримання 16 тисяч гривень грошової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства у справах ветеранів.

У середу, 22 березня, стартував другий етап спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок війни.

Відтепер наступні 15 тисяч заявників можуть подати заяву на отримання грошової допомоги через інформаційний ресурс Е-ветеран. Нагадаємо, що вперше портал був відкритий в лютому, й прийняв 10 тисяч заявок.

Після першого туру подачу заяв було призупинено задля проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

"За цей час командою фахівців Мінветеранів було удосконалено процес подачі заяв, модернізовано інтерфейс сайту Е-ветеран – він став більш адаптивним для пошуку і перегляду необхідної інформації. Це має значно полегшити реалізацію другого етапу оформлення заяв для наступних 15 тисяч заявників на виплату грошової допомоги", - повідомили в міністерстві.

Хто може отримати допомогу?

Проєкт поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Як подати заяву в електронній формі на вебсайті Мінветеранів

Важливо! Перед тим, як подавати заявку, пересвідчіться, що маєте електронний підпис. Детальну інформацію про те, як його отримати, ви можете знайти за посиланням.

Зайдіть на сторінку вебсайту.

Щоб розпочати, перейдіть за посиланням "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".

Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN.

Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву на вебсайті eveteran.gov.ua

Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або II групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Детальну інструкцію про те, як подати заявку, можна переглянути в відео.

Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

Якщо ви не отримали виплати у зазначений термін телефонуйте до Мінветеранів за номером: +380636889596.

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