Волонтерам государство будет выплачивать помощь: кто и как сможет ее получить

Волонтерам, которые получили инвалидность в результате войны, будут оказывать разовую денежную помощь. Также выплаты предусмотрены членам их семей в случае гибели волонтера. Соответствующие изменения утвердило правительство по инициативе Минветеранов.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов .

Кто сможет получить помощь

"Правительство приняло важное и нужное решение по обеспечению социальных гарантий людям, которые с первых дней российской вооруженной агрессии против Украины оказывают бесценную поддержку нашим военным. Они всегда рядом, ведь волонтеры и военные - это прочная связь, в нашем единстве - сила и несокрушимость украинской нации", - заявила министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Теперь финансовая помощь будет выплачиваться не только военным, но и волонтерам, которые оказывали помощь ВСУ или другим силовым структурам во время войны.

Финансовую выплату будут начислять:

лицам с инвалидностью вследствие ранения (контузии, травмы или увечья);

членам семей погибших волонтеров.

Как будет начисляться помощь

Решение о назначении помощи будет принимать межведомственная комиссия Минветеранов в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Помощь будут выплачиваться за счет средств резервного фонда госбюджета.

Чтобы получить единовременную денежную помощь, следует обратиться в вышеупомянутую комиссию с заявлением и предоставить необходимый перечень документов.

Сколько будут выплачивать

Размер денежной помощи зависит от уровня инвалидности, а именно:

инвалидность I группы - 647 250 гривен;

инвалидность II группы - 517 800 гривен;

инвалидность III группы - 388 350 гривен;

в случае смерти волонтера - 1 294 500 гривен.

Как получить финпомощь (скриншот novyny.live)