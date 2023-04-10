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Волонтерам государство будет выплачивать помощь: кто и как сможет ее получить

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Понедельник 10 апреля 2023 11:05
Волонтерам государство будет выплачивать помощь: кто и как сможет ее получить Волонтеры смогут получить денежную помощь от государства (GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Волонтерам, которые получили инвалидность в результате войны, будут оказывать разовую денежную помощь. Также выплаты предусмотрены членам их семей в случае гибели волонтера. Соответствующие изменения утвердило правительство по инициативе Минветеранов.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

Кто сможет получить помощь

"Правительство приняло важное и нужное решение по обеспечению социальных гарантий людям, которые с первых дней российской вооруженной агрессии против Украины оказывают бесценную поддержку нашим военным. Они всегда рядом, ведь волонтеры и военные - это прочная связь, в нашем единстве - сила и несокрушимость украинской нации", - заявила министерша по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Теперь финансовая помощь будет выплачиваться не только военным, но и волонтерам, которые оказывали помощь ВСУ или другим силовым структурам во время войны.

Финансовую выплату будут начислять:

  • лицам с инвалидностью вследствие ранения (контузии, травмы или увечья);
  • членам семей погибших волонтеров.

Как будет начисляться помощь

Решение о назначении помощи будет принимать межведомственная комиссия Минветеранов в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Помощь будут выплачиваться за счет средств резервного фонда госбюджета.

Чтобы получить единовременную денежную помощь, следует обратиться в вышеупомянутую комиссию с заявлением и предоставить необходимый перечень документов.

Сколько будут выплачивать

Размер денежной помощи зависит от уровня инвалидности, а именно:

  • инвалидность I группы - 647 250 гривен;
  • инвалидность II группы - 517 800 гривен;
  • инвалидность III группы - 388 350 гривен;
  • в случае смерти волонтера - 1 294 500 гривен.

Волонтерам государство будет выплачивать помощь: кто и как сможет ее получитьКак получить финпомощь (скриншот novyny.live)

Ранее мы рассказывали о том, что ветераны могут получить 16 тыс. грн помощи.

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