Волонтер просить допомогти українців з покупкою тепловізора для розвідників

Військовим, які знаходяться під Горлівкою (Донецька область), терміново потрібний тепловізор.
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти грошима всіх небайдужих українців.
"Ну за кримський міст можна відсвяткувати допомогою розвідникам? Я вас дуже прошу зробити репост!! Потрібний ще один тепловізор під Горлівку. Не пошкодуйте 10-20 грн", - написала волонтерка.
Ціна тепловізора 69 379 гривень. Також можна зробити репост для допомоги.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name
5168752017223390 приват, Юсупова Наталія
4149499374344032 приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
Як ми раніше писали, українським воїнам збирають на крутий прилад , який допоможе краще знищувати окупантів.
До речі, волонтер на Запорізькій області годує сотні тварин, яких покинули люди.