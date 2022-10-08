Волонтер просить допомогти українців з покупкою тепловізора для розвідників

"Ну за кримський міст можна відсвяткувати допомогою розвідникам? Я вас дуже прошу зробити репост!! Потрібний ще один тепловізор під Горлівку. Не пошкодуйте 10-20 грн", - написала волонтерка.

Ціна тепловізора 69 379 гривень. Також можна зробити репост для допомоги.

Реквізити для допомоги

Пайпал

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