Волонтер просит помочь украинцев с покупкой тепловизора для разведчиков

Военным, которые находятся под Горловкой (Донецкая область), срочно нужен тепловизор.
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь деньгами всех неравнодушных украинцев.
"Ну за крымский мост можно отпраздновать помощью разведчикам? Я вас очень прошу сделать репост!! Нужен еще один тепловизор под Горловку. Не пожалейте 10-20 грн", - написала волонтер.
Цена тепловизора 69379 гривен. Также можно сделать репост для помощи.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name
5168752017223390 приват, Юсупова Наталия
4149499374344032 приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
Как мы ранее писали, украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов.
Кстати, волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых покинули люди.