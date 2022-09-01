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95-летняя блогерша организовала сбор для ВСУ. Невероятная бабушка идет в благотворительный поход

Новина українською →
Великобритания, Четверг 01 сентября 2022 20:41
95-летняя блогерша организовала сбор для ВСУ. Невероятная бабушка идет в благотворительный поход Коллаж РБК-Украина: 95-летняя бабушка в Британии собирает средства для помощи ВСУ
Автор: Владимир Костырин

95-летняя бабушка из Польши Анна Кусяк, которая проживает в Великобритании, для помощи защитникам Украины организовала сбор средств на тактические аптечки для бойцов ВСУ. Самая пожилая инстаграм-блогер в мире также намерена отправиться в благотворительный поход в рамках своей инициативы.

Пани Анна рассказала об акции в своем Instagram, где делится с подписчиками подробностями своего челленджа и описывает ход маршрута.

Отметим, что Анна Кусяк решила не просто начать сбор денег для украинского войска, но и объявила, что пока люди будут донатить, она отправиться в пеший поход на расстояние 95 километров.

Тут стоит обратить внимание, что бабушка передвигается с помощью ходунков.

Видео: 95-летняя полька в Британии Анна Кусяк для помощи ВСУ отправилась в благотворительный поход

В День Независимости, 24 августа, пани Анна сообщила в сети, что инициирует сбор средств для Украины - "страны ее детства и юношеских лет", и призвала других приобщаться к благотворительному делу.

95-летняя блогерша организовала сбор для ВСУ. Невероятная бабушка идет в благотворительный поход

95-летняя Анна Кусяк - самая пожилая блогер в мире (фото: instagram.com/zycie_zaczyna_sie_po_90)

Как рассказал Евгений Климакин в своем Facebook, который пообщался с невероятной бабушкой и ее дочерью Ивонной по телефону, Кусяк родилась в Снятине (Ивано-Франковская область), а город этот ранее был в границах Речи Посполитой (Польша), и в детстве свободно говорила на украинском языке.

95-летняя блогерша организовала сбор для ВСУ. Невероятная бабушка идет в благотворительный поход

Анна Кусяк родилась и провела детство в Украине, а сейчас полька живет в Британии (фото: instagram.com/zycie_zaczyna_sie_po_90)

"В Снятине я провела самые лучшие годы своей жизни. Я пережила Вторую мировую, знаю, что такое война. Мы должны остановить ужасы, которые происходят сейчас в Украине, нельзя оставаться равнодушными", - рассказала женщина.

"Любимая пани Аня, дорогая Ивона, очень вам благодарен за ваши огромные сердца. Крепкого вам здоровья! Вы невероятные! С такой поддержкой Украина точно победит", - подчеркивает он.

95-летняя блогерша организовала сбор для ВСУ. Невероятная бабушка идет в благотворительный поход95-летняя блогерша организовала сбор для ВСУ. Невероятная бабушка идет в благотворительный поход

95-летняя Анна Кусяк поддерживает Украину и решила помочь ее защитникам (фото: instagram.com/zycie_zaczyna_sie_po_90)

Ранее мы писали, что в Киеве бабушка энергично станцевала под хит "Допоможе ЗСУ", и видео просто взорвало сеть.

Напомним, недавно молодой официант из Киева пешком дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ - на путешествие ушло 24 дня, за которые волонтер осилил более 500 км.

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Вооруженные силы Украины Великобритания благотворительность блоггер
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