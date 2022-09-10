8-летний украинец пением менее чем за месяц собрал полмиллиона гривен для ВСУ
8-летний Юра из Львова собрал почти полмиллиона гривен для ВСУ. Мальчик поет, а аккомпанирует ему отец. В частности, он сам подготовил чувственный лирический репертуар, с которым теперь ездит в разные города Львовской области.
Об этом сообщает ТСН.
У Юры есть копилка с надписью "на армию", когда он поет, то она наполняется на глазах. Мимо пения мальчика не могут пройти ни дети, ни взрослые.
Мальчик гастролирует по области и меньше чем за месяц собрал почти полмиллиона гривен.
"Когда я стараюсь, то вижу, что много денег бросают, бросают по 200,100, 500", - рассказал мальчик.
По словам отца, Юра учится в хоровой школе "Дударик" и каждый день, если это возможно, ходит в церковь, где слушает божественные напевы.
Поет Юра по большей части лирические песни, про войну учить сложно, ведь парень все воспринимает близко к сердцу.
"Какие-то песни о войне, где мама детей своих защищает, ему начинают слезы течь и он говорит: я не могу ее выучить", - рассказывает отец.
Отмечается, что за собранные деньги уже приобрели для военных внедорожник, который назвали "Юрчик".
"Он уже в нас является главным спонсором наших военных и тот автомобиль он приобрел и два дроны, будем вести на фронт для наших ребят", - говорит капеллан, руководитель ОО "Апостольська Чота" отец Михаил Гредиль.
В будущем мальчик мечтает не о сцене, а о карьере водителя и священника.
Ранее мы сообщали, что 8-летний украинец собрал почти 60 тысяч для ВСУ.
Также мы писали, что в Киеве маленький мальчик помогал сестренке, которая игрой на скрипке собирала деньги для ВСУ.