На Волині знайшли білий гриб-гігант, за яким може сховатися грибник (фото)

У Волинській області знайшли гігантський білий гриб, за яким буквально може сховатися грибник.
Про це пише Agronews.
Велетенського гриба знайшли у селі Мокре Дубечненської громади, що на Старовижівщині. Фото опублікувала Наталія Кропивник на своїй сторінці у Facebook.
На кадрах видно, що гриб завширшки, як плечі жінки.
"А у нас такий красень! Вага − 3,9 кілограма. Діаметр шапочки − 31 сантиметр. І головне, що зовсім чистенький всередині", − написала власниця унікальної знахідки в повідомленні.
Фото: agronews
Раніше ми писали, які гриби категорично не можна маринувати.
Також дієтологи називали найкорисніший гриб, який замінить м'ясо, допоможе серцю і захистить від онкології.