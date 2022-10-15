На Волыни нашли белый гриб-гигант, за которым может спрятаться грибник (фото)

В Волынской области обнаружили гигантский белый гриб, за которым буквально может спрятаться грибник.
Об этом пишет Agronews.
Гигантский гриб нашли в селе Мокрое Дубеченской общины Старовиживського району. Фото опубликовала Наталья Крапивник на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, что гриб в ширину, как плечи женщины.
"А у нас такой красавец! Вес – 3,9 килограмма. Диаметр шапочки – 31 сантиметр. И главное, что совсем чистенький внутри", – написала владелица уникальной находки в сообщении.
Фото: agronews
Раньше мы писали, какие грибы категорически нельзя мариновать .
Также диетологи называли самый полезный гриб, который заменит мясо, поможет сердцу и защитит от онкологии.