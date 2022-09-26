Які гриби категорично не можна маринувати
Як відомо, гриби можна маринувати, солити, сушити і заморожувати. Кожен українець обирає для себе улюблений метод зберігання "здобичі". Але, виявляється, вище вказані маніпуляції можна здійснювати не з усіма грибами.
Які гриби краще не маринувати, щоб не зіпсувати їх і аби не нашкодити здоров'ю - читайте в матеріалі Styler нижче.
Які гриби краще не маринувати
Експерти радять маринувати:
- білі
- підосичники
- підберезники
- моховики (польські)
- маслюки
- рижики
- опеньки
- лисички
- печериці
- гливи.
При цьому, для маринування варто обирати молоді гриби.
Також фахівці радять під час маринування чи інших маніпуляцій з грибами не змішувати сорти.
А ще бажано, щоб всі гриби були приблизно однакового розміру. Якщо грибочки різні - то краще розріжте більший гриб на частини. Тут все дуже просто - так гриби проваряться краще.
Остання порада дуже важлива, бо використовувати для консервації недоварені гриби в жодному разі не можна! Звісно, якщо ви не хочете зіпсувати всю заготовку - недоварені гриби просто закиснуть.
Як краще засолювати гриби
Засолювати досвідчені грибники радять:
- грузді
- рижики
- вовнянки
- сироїжки
- лисички.
З сироїжок у процесі краще зніміть шкірку. Темні гриби спочатку ошпарте окропом, а потім промийте в холодній воді.
Цікаво, що солити гриби можна як "на сиру", так і за допомогою гарячої обробки (варіння).
Але в сирому вигляді солити гриби варто лише досвідченим грибникам. Новачкам все ж рекомендують перед засолюванням проварити гриби протягом 15 хвилин.
У процесі готування консервації можна додати до грибів корінь або листя хрону - це не тільки додасть гостроти смаку, а й захистить гриби від скисання.
Експерти категорично радять не використовувати для засолювання оцинкований посуд чи глиняні горщики. Краще для цієї справи візьміть емальований чи скляний посуд, а в ідеалі (якщо є) - дерев'яну бочечку.
Корисні лайфхаки
Щоб гриби не потемніли під час варіння, додайте у підсолену воду трішки лимонної кислоти.
Якщо під час соління додати листя дуба або вишні, то грибочки будуть трішки хрустіти.
Раніше дієтологи називали найкорисніший гриб, який замінить м'ясо, допоможе серцю і захистить від онкології.
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