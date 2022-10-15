На Волині знайшли білий гриб-гігант, за яким може сховатися грибник (фото)

У Волинській області знайшли гігантський білий гриб, за яким буквально може сховатися грибник.

Про це пише Agronews.

Велетенського гриба знайшли у селі Мокре Дубечненської громади, що на Старовижівщині. Фото опублікувала Наталія Кропивник на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах видно, що гриб завширшки, як плечі жінки.

"А у нас такий красень! Вага − 3,9 кілограма. Діаметр шапочки − 31 сантиметр. І головне, що зовсім чистенький всередині", − написала власниця унікальної знахідки в повідомленні.

Фото: agronews