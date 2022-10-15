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На Волині знайшли білий гриб-гігант, за яким може сховатися грибник (фото)

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Волинська область, Субота 15 жовтня 2022 20:29
На Волині знайшли білий гриб-гігант, за яким може сховатися грибник (фото) Фото: На Волині знайшли білий гриб-гігант (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У Волинській області знайшли гігантський білий гриб, за яким буквально може сховатися грибник.

Про це пише Agronews.

Велетенського гриба знайшли у селі Мокре Дубечненської громади, що на Старовижівщині. Фото опублікувала Наталія Кропивник на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах видно, що гриб завширшки, як плечі жінки.

На Волині знайшли білий гриб-гігант, за яким може сховатися грибник (фото)

"А у нас такий красень! Вага − 3,9 кілограма. Діаметр шапочки − 31 сантиметр. І головне, що зовсім чистенький всередині", − написала власниця унікальної знахідки в повідомленні.

На Волині знайшли білий гриб-гігант, за яким може сховатися грибник (фото)

Фото: agronews

Раніше ми писали, які гриби категорично не можна маринувати.

Також дієтологи називали найкорисніший гриб, який замінить м'ясо, допоможе серцю і захистить від онкології.

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