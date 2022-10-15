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На Волыни нашли белый гриб-гигант, за которым может спрятаться грибник (фото)

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Волынская область, Суббота 15 октября 2022 20:29
На Волыни нашли белый гриб-гигант, за которым может спрятаться грибник (фото) Фото: На Волыни нашли белый гриб-гигант (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Волынской области обнаружили гигантский белый гриб, за которым буквально может спрятаться грибник.

Об этом пишет Agronews.

Гигантский гриб нашли в селе Мокрое Дубеченской общины Старовиживського району. Фото опубликовала Наталья Крапивник на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, что гриб в ширину, как плечи женщины.

На Волыни нашли белый гриб-гигант, за которым может спрятаться грибник (фото)

"А у нас такой красавец! Вес – 3,9 килограмма. Диаметр шапочки – 31 сантиметр. И главное, что совсем чистенький внутри", – написала владелица уникальной находки в сообщении.

На Волыни нашли белый гриб-гигант, за которым может спрятаться грибник (фото)

Фото: agronews

Раньше мы писали, какие грибы категорически нельзя мариновать .

Также диетологи называли самый полезный гриб, который заменит мясо, поможет сердцу и защитит от онкологии.

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