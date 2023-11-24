На Волині виявили загадковий сонячний стовп: фото неймовірного явища

Яка причина виникнення сяйва

Доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики Волинського національного університету, викладач астрофізики Петро Трохимчук розповів, що причиною є турбулентність (неоднорідність) атмосфери.

Зокрема, на небосхилі у той момент було багато невпорядкованих хмар, тому відбулося розсіяння світла у момент заходу Сонця.

Таке явище рідко можна побачити. Науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України Анатолій Василенко зазначив що з точки зору науки це не є чимось незвичним.

Сонячні стовпи (фото: t.me/volynblog)

Коли явище найчастіше можна побачити

За словами експерта, це вертикальний стовп світла, що зазвичай тягнеться вгору або - рідше - вниз від Сонця. Такі явища можна помітити у період світанку або у момент заходу Сонця.

"Сонячне світло відбивається від поверхонь "плиткоподібних" гексагональних (шестикутних) кристаликів льоду, які гойдаючись зі сторони в сторону, опускаються вниз в товщі атмосфери", - розповів Василенко.

Пов’язані ці кристалики із хмарами на великій висоті - це має бути тонкий тип хмар, наприклад, перисто-шаруваті хмари.

Іноді вони виглядають як кілька вертикально нанизаних плям світла залежно від взаємного розташування кристалів у хмарах. Стовпи часто подовжуються і світлішають після заходу Сонця.

"Варто розрізняти "сонячні стовпи" (sun pillars) та "світлові стовпи" (light pillars), оскільки остання виникають від міських ламп вуличного освітлення, хоча фізика їх виникнення та ж сама - відбите світло від пласких кристалів льоду в атмосфері. У нашому випадку, це чітко "сонячні стовпи", - додав експерт.

Сонячні стовпи (фото: uk.wikipedia.org)