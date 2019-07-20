По воле королевы: Меган Маркл снова станет мамой

Меган Маркл спустя три месяца после рождения своего первенца принца Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора уже планирует новую беременность. По мнению королевского эксперта, журналистки Мелани Бромли, герцоги Сассекские готовится объявить об этом уже "очень скоро", хотя график у молодых родителей довольно плотный из-за официального визита в Африку осенью, передает Express.

Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл поделятся с общественностью приятной новостью вскоре после возвращения из поездки.

Бромли из американского издания E!Online уточняет, что бывшая актриса будет беременна к началу 2020-го: "У них осенью Африка, так что после этого".

Отмечается, что королева Великобритании Елизавета II ранее "заказала" паре минимум четырех внуков, да и сама Меган хочет, чтобы у ее сына Арчи был братик или сестричка, рассказала биограф Виндзоров Кэти Николл.

Прогноз Бромли спровоцировал ажиотах в букмекерских конторах, ставки на которых стали увеличиваться. Как рассказал представитель компании Coral Алекс Апати, за последние несколько дней в связи с предстоящим объявлением о беременности от герцогов Сассекских "мы были завалены ставками на то, что у Гарри и Меган будет второй ребенок в 2020 году, и, как всегда, в подобных играх редко бывает дым без огня".

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Добавим, что если Маркл соберется рожать в ближайшее время, то вторая беременность наверняка будет для нее вполне комфортной, как и первая.

Николл также прогнозирует, что Гарри и Меган будут воспитывать Арчи по возможности без излишней публичности и "света прожекторов".

"Я думаю, что пара твердо намерена сделать так, чтобы у Арчи была максимально нормальная жизнь", - сказала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Меган Маркл начались проблемы со здоровьем после рождения первенца.

Также сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри побили рекорд Гинесса и стали самыми влиятельными людьми в сети по версии журнала Time. Супруги расположились на 11 месте из 25.