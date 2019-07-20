З волі королеви: Меган Маркл знову стане мамою

Меган Маркл через три місяці після народження свого первістка принца Арчі Харрісона Маунтбеттена-Віндзора вже планує нову вагітність. На думку королівського експерта, журналістки Мелані Бромлі, герцоги Сассекські готується оголосити про це вже "дуже скоро", хоча графік у молодих батьків досить щільний через офіційний візит до Африки восени, передає Express.

Очікується, що принц Гаррі та Меган Маркл поділяться з громадськістю приємною новиною незабаром після повернення з поїздки.

Бромлі з американського видання E!Online уточнює, що колишня актриса буде вагітна до початку 2020-го: "У них восени Африка, так що після цього".

Зазначається, що королева Великої Британії Єлизавета II раніше "замовила" парі мінімум чотирьох онуків, та й сама Меган хоче, щоб у її сина Арчі був братик або сестричка, розповіла біограф Віндзорів Кеті Ніколл.

Прогноз Бромлі спровокував ажіотах в букмекерських конторах, ставки на яких стали збільшуватися. Як розповів представник компанії Coral Алекс Апаті, за останні кілька днів у зв'язку з майбутнім оголошенням про вагітність від герцогів Сассекських "ми були завалені ставками на те, що у Гаррі і Меган буде друга дитина в 2020 році, і, як завжди, в подібних іграх рідко буває дим без вогню".

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Додамо, що якщо Маркл збереться народжувати найближчим часом, то друга вагітність напевно буде для неї цілком комфортною, як і перша.

Ніколл також прогнозує, що Гаррі і Меган виховуватимуть Арчі по можливості без зайвої публічності та "світла прожекторів".

"Я думаю, що пара твердо має намір зробити так, щоб у Арчі було максимально нормальне життя", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Меган Маркл почалися проблеми зі здоров'ям після народження первістка.

Також повідомлялося про те, що Меган Маркл і принц Гаррі побили рекорд Гінесса і стали найвпливовішими людьми в мережі за версією журналу Time. Подружжя розташувалося на 11 місці з 25.