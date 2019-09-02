Волчицам посвящается: участник Танцев со звездами потроллил Винника на паркете

Второй выпуск третьего сезона оновленного шоу Танцы со звездами не обошелся без забавного троллинга. Так, украинский телеведущий Владимир Остапчук спародировал Олега Винника на паркете, станцевав страстное танго под знаменитую "Волчицу".

Для правдоподобности Остапчук надел парик, подразив фирменной прическе Винника, а также яркий красный костюм. Телеведущий в эффектном перформансе подражал движениям главного покорителя женских сердец.

В конце танца на сцену вышел сам Олег Винник, укравший партнершу Остапчука Илону Гвоздеву.

Остапчук спародировал Винника на Танцах со звездами (фото: 1+1)

Владимир Остапчук в дневнике шоу громко заявил, что мечтал сделать лучшую танцевальную постановку в истории Украины.

"Это будет танец для всех волчиц Украины", - сказал ведущий, отправив воздушный поцелуй.

Судьи заценили выступление, но отметили, что танцу не хватило профессиональных движений. За выступление пара получила 22 бала от жюри.

"Перевоплощение из гусеницы в искусного танцора все же произошло", - сказал судья Влад Яма.

Остапчук спародировал Винника на Танцах со звездами (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Стоит отметить, что судья шоу Екатерина Кухар опозорилась, спутав Винника с Вакарчуком. Что, конечно же, не осталось не замеченным.

Как то не по себе всем стало из-за Кухар, но с кем не бывает!

Остапчук ты красавчик... Давай дальше...

Вова жги! Но технику поддтяни. Больше танца и движений, чем эпатажа. А так, все круто.

Винник: "А я думаю, где мой красный костюм делся?"

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К слову 16-летняя дочь Елены Кравец Мария недавно попробовала себя в качестве модели. В сети появились фото юной красавицы, которая невероятно похожа на маму.

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