Вокзальная площадь Киева может кардинально измениться (фото)

Вокзальная площадь в Киеве может измениться до неузнаваемости благодаря новому проекту по ее реконструкции. Он охватывает комфортную зону для пешеходов, легкий доступ к общественному транспорту, а также озеленение.

Новый проект появился на Facebook-странице организации Урбанина.

Авторы разработали бесконфликтные маршруты для пешеходов от вокзала до станции метро "Вокзальная" и пригородного вокзала, северных платформ пригородных электричек, улицы Петлюры и в направлении улицы Льва Толстого. Вдоль Вокзальной улицы появились велодорожки и велопарковки.

В Киеве предлагают изменить Вокзальную площадь (фото: facebook.com/urbanyna)

Архитекторы также предлагают закрыть въезд с улицы Симона Петлюры для индивидуального транспорта и разрешить его только для общественного. Связано это с постоянными пробками на Жилянской и Льва Толстого.

Кроме того, на площадь предлагают вернуть трамвай, который там ездил до 1996 года. Недостроенный паркинг, согласно проекту, использован для временной и долговременной парковки.

Так может выглядеть Вокзальная площадь в Киеве (фото: facebook.com/urbanyna)

В местах скопления дождевой воды авторы устроили зеленые полосы с растениями пригодными к подтоплению во время ливней. А вдоль зеленых зон и основных пешеходных маршрутов спроектировали аллеи с деревьями, вдоль улицы Петлюры - бульвар, который соединяет Вокзальную площадь с Ботаническим садом, а внутри полос общественного транспорта расположены скверы с открытым грунтом.

Архитекторы предлагают бороться с затоплением с помощью зеленых зон (фото: urbanyna.com)

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