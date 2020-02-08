ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Дереву Цоя" в Киеве дали охранный статус: как изменилась верба у озера

STYLERПерсоны    08.02.2020 - 13:41
"Дереву Цоя" в Киеве дали охранный статус: как изменилась верба у озера
"Дерево Цоя" в Киеве получило охранный статус (коллаж)

"Дереву Цоя" на берегу озера Тельбин в Киеве уже более 60 лет

"Дерево Цоя" в Киеве получило охранный статус ботанического памятника от Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Знаменитая верба растет на берегу озера Тельбин в Днепровском районе столицы (жилой массив Березняки).

В июле 1986 года на озере Тельбин снимался музыкант, актер и лидер легендарной рок-группы "Кино" Виктор Цой. Короткометражный фильм украинского режиссера Сергея Лысенко "Конец каникул" является четырьмя сюжетно связанными видео на песни "Кино".

23-минутный фильм начинается с кадра, на котором видно это самое дерево и песчаный пляж. Виктор Цой, Георгий Гурьянов и Юрий Каспарян постепенно приближаются издалека и фиксируются в кадре.

Сегодня возле дерева есть круговая скамейка, где можно отдохнуть.

&quot;Дереву Цоя&quot; в Киеве дали охранный статус: как изменилась верба у озера

"Дерево Цоя" в Киеве получило охранный статус (фото: facebook.com/kievcity.gov.ua)

Уже после этой киноленты Виктора Цоя пригласили на съемки культовых картин "Асса" и "Игла".

Вербе уже более 60 лет. Сейчас она достигает высоты 18 метров, имеет три ствола, каждый диаметром более полуметра.

"Охранный статус предполагает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки. Сохраним память для будущих поколений", - сказано в сообщении КГГА.

"Конец каникул" (видео: YouTube/DodoFilm Company)

Спели песню Цоя: Metallica исполнила песню на русском языке (видео) Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости
Новости Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь