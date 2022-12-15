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На вокзалі Івано-Франківська спростили життя пасажирам: про що йдеться

Фото: Вокзал Івано-Франківська (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

На залізничному вокзалі Івано-Франківська постало з'явилося нововведення для пасажирів. Річ у тому, що там упорядкували стенд з розкладом поїздів.

Про приємну новину у транспортному хабі повідомив у Facebook Олег Васильєв.

Що змінилося на вокзалі Івано-Франківська

Раніше інформація про маршрути поїздів містила поправку у вигляді наклейок. Деякі дані про поїзди було неможливо прочитати, що створювало незручності для пасажирів.

"Тепер усі рядки з інформацією про рейси поїздів та час відправлення/прибуття оновили та привели до єдиного стандарту", - повідомив Васильєв.

Варто зазначити, що станція Івано-Франківськ щодня приймає понад 20 пар пасажирських поїздів далекого сполучення.

Місто є транспортним хабом, де можна здійснити пересадку на міжміські та приміські автобусні лінії в Карпати, а також за кордон.

На залізничному вокзалі Івано-Франківська упорядкували розклад поїздів (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Що про це думають пасажири

Українці вважають, що все одно шрифти зараз важко розібрати та їх треба доопрацьовувати.

  • Вони й зараз мало читаються. Шрифти мають бути більшими. Але працівникам вокзалу, як завжди, все одно.
  • У Львові теж пусте табло...
  • Ви словацькі шрифти ще не бачили.

Як ми раніше писали, у Києві перейменують станції міської електрички.

Крім того, ми писали про безкоштовні послуги "Укрзалізниці", про які не знають пасажири.

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Івано-Франківськ