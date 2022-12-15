На вокзалі Івано-Франківська спростили життя пасажирам: про що йдеться

На залізничному вокзалі Івано-Франківська постало з'явилося нововведення для пасажирів. Річ у тому, що там упорядкували стенд з розкладом поїздів.
Про приємну новину у транспортному хабі повідомив у Facebook Олег Васильєв.
Раніше інформація про маршрути поїздів містила поправку у вигляді наклейок. Деякі дані про поїзди було неможливо прочитати, що створювало незручності для пасажирів.
"Тепер усі рядки з інформацією про рейси поїздів та час відправлення/прибуття оновили та привели до єдиного стандарту", - повідомив Васильєв.
Варто зазначити, що станція Івано-Франківськ щодня приймає понад 20 пар пасажирських поїздів далекого сполучення.
Місто є транспортним хабом, де можна здійснити пересадку на міжміські та приміські автобусні лінії в Карпати, а також за кордон.
Українці вважають, що все одно шрифти зараз важко розібрати та їх треба доопрацьовувати.
Як ми раніше писали, у Києві перейменують станції міської електрички.
Крім того, ми писали про безкоштовні послуги "Укрзалізниці", про які не знають пасажири.