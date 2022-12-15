На вокзале Ивано-Франковска упростили жизнь пассажирам: о чем речь

На железнодорожном вокзале Ивано-Франковска появилось важное нововведение для пассажиров. Дело в том, что там привели в порядок стенд с расписанием поездов.
О приятной новости в транспортном хабе сообщил в Facebook Олег Васильев.
Ранее информация о маршрутах поездов содержала поправку в виде наклеек. Некоторые данные по поездам были нечитаемыми, что создавало неудобства для пассажиров.
"Теперь все строки с информацией о рейсах поездов и времени отправления/прибытия обновили и привели к единому стандарту", - сообщил Васильев.
Стоит отметить, что станция Ивано-Франковск каждые сутки принимает более 20 пар пассажирских поездов дальнего сообщения.
Город представляет собой транспортный хаб, где можно осуществить пересадку на межгородские и пригородные автобусные линии в Карпаты, а также заграницу.
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