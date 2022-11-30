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У Києві перейменують станції міської електрички: стало відомо - навіщо

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Київ, Середа 30 листопада 2022 16:15
У Києві перейменують станції міської електрички: стало відомо - навіщо Фото: У Києві перейменують станції міської електрички (facebook.com/kyivcityexpress)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві буде перейменовано вісім станції кільцевої електрички. Це необхідно, щоб полегшити навігацію для пасажирів, адже ці станції мають застарілі назви, що ускладнює орієнтацію на місцевості.

Про це розповіли в пресслужбі Kyiv City Express.

Не тільки перейменування

До кінця року планується також закінчити ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть.

Наразі перейменування вже узгоджується з владою Києва. Процес розпочато, а "зміни декорацій" відбудуться після завершення базових ремонтів.

Які станції перейменують

  • Рубежівський - парк Нивки

Стара назва - від Рубежівської колонії для неповнолітніх, яку перевезли до Києва у 1884 році із села Михайлівська Рубежівка, а закрили сто років тому.

Нова назва - це про реальне географічне розташування станції і про стимул подорожувати до парку.

  • Зеніт - проспект Бандери

Вказує на реальне географічне розташування станції, а ще позбавляє від асоціацій з пітерським "Зенітом" і радянськими фотоапаратами.

Стара назва - від сусідства з Куренівським аеродромом у 1911-1914 роках - актуальності давно не має.

  • Троєщина - Воскресенка
  • Троєщина-2 - Райдужний

Назвати станції двома Троєщинами було радше політичним рішенням, бо Троєщину треба було сполучити з центром, а метро було глибоко в проєктуванні.

Реальні назви районів розташування станцій - Воскресенка і Райдужний. Це не збиватиме з пантелику тих, кому треба саме на Троєщину, до якої організовано пересадочне сполучення трамваєм №5.

  • Київ-Дніпровський - парк Перемога

Перейменування на честь прилеглого парку дасть змогу нерегулярному пасажирові електрички зрозуміти, де саме знаходиться станція, не підглядаючи в карту.

  • Київська-Русанівка - Русанівка

Русанівка апріорі тільки київська. Тому це буде спрощенням.

  • Лівий Берег - Березняки

Березняки - реальна назва найближчого району. До того ж, "Лівий Берег" часто плутають з "Лівобережна".

  • Північна платформа станції Київ-Пасажирський - Центральний вокзал

Тут все ясно і без пояснень. Центральна станція має бути максимально зрозумілою без компаса.

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