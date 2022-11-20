НВЧ-піч та заміна купе. Безкоштовні послуги Укрзалізниці, про які не знають пасажири

У поїздах та на вокзалах можна скористатися деякими опціями без додаткової оплати.

Щодня тисячі пасажирів подорожують потягами "Укрзалізниці". Однак більшість українців навіть не чули про те, що для них передбачені безкоштовні опції, які вже входять до вартості купленого квитка.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, чим пасажири поїздів в Україні можуть користуватися абсолютно безкоштовно.

Безкоштовні послуги у поїздах, про які не знають пасажири

Є кілька безплатних опцій, якими можуть скористатися пасажири поїздів "УЗ". Одна з таких послуг - право безкоштовно користуватися туалетами на залізничних станціях та вокзалах. Таке право надається на тих станціях, за маршрутом яких іде ваш поїзд.

"Платні вбиральні або платні зали очікування з послугами підвищеного комфорту можуть працювати тільки в тому випадку, якщо станція або вокзал мають їхні безкоштовні аналоги", — пояснюють на сайті.

Пункт 36 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом встановлює: забороняється відкривати платні вбиральні замість безкоштовних. Також забороняється розширювати площу платного залу очікування, якщо це вплине на комфорт пасажирів, які перебувають на вокзалі чи станції.

Фото: Пасажир має право повернутися безплатно, якщо пропустив свою зупинку (РБК-Україна/Віталій Носач)

Пасажири, які їдуть поїздом "Укрзалізниці", у разі потреби можуть попросити у провідника безкоштовний окріп. Відповідно до закону, перевізник зобов'язаний забезпечувати пасажирів питною водою (пункт 6-1 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом).

Також пасажири поїздів мають право вільно та без оплати користуватися холодильником та НВЧ-піччю для нагрівання продуктів. Вони, як правило, перебувають у купе провідника вагона.

Якщо ви побоюєтеся висоти або почуваєтеся некомфортно на верхній полиці, у провідника можна безкоштовно отримати спеціальні ремені безпеки.

Також у провідника ви завжди можете отримати доступ до безкоштовної аптечки.

"У правилах перевезення громадян залізничним транспортом зазначено, що пасажир має право не здавати постільну білизну після використання. Пункт 63 Порядку обслуговування громадян залізничним встановлює: доставка постільної білизни на спальне місце та складення її за 30 хвилин до прибуття до пункту призначення є обов'язком провідника", — пишуть VisitUkraine.today.

Фото: У купе у провідника ви можете скористатися НВЧ-піччю та попросити аптечку (РБК-Україна/Віталій Носач)

Крім того, ви маєте право безкоштовно повернутися назад, якщо з якоїсь причини проїхали свою зупинку. Для цього треба звернутися до начальника поїзда та пред'явити квиток на попередній рейс. Там складуть акт про продовження дії квитка, і так пасажир зможе безкоштовно доїхати до кінцевого пункту призначення, який вказаний у його квитку.

Якщо купе обладнане кондиціонером, але він несправний, ви маєте право пересісти в інше купе, попередивши про це провідника. Ви можете вибрати вільне місце у вагоні, де кондиціонер працює.

Також пасажири не мають ділитися своїми полицями з іншими. Оскільки право для використання нижнього місця для ручної поклажі має пасажир, який їде нижньою полицею, а верхнього – пасажир, у якого квиток відповідає місцю на верхній полиці.

Зазначимо, "Укрзалізниця" запускає рейс Київ-Ізюм: подробиці маршруту.

Також відкрилися продажі квитків на новий рейс №93/94 за маршрутом Харків-Хелм.