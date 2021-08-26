На вокзале в Киеве "засветился" абсолютно новый поезд: смотрите фото и видео

Отмечается, что поезд рассматривается, как часть проекта City Express.

"В феврале президент анонсировал проект City Express. Сейчас мы завершаем ТЭО и техническое задание для закупки подвижного состава для City Express. В конце сентября планируем объявить международный тендер на закупку подвижного состава. В том числе может претендовать и Stadler. Мы уже неделю тестируют этот поезд. Будем еще какое-то время его тестировать", - сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

Особенности поезда

Максимальная скорость электропоезда ЭПМ составляет 160 км/ч. В поезде есть 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Что за проект City Express

Он состоит в том, чтобы развивать пригородные поезда, это позволит Киеву разгрузить дороги. В проекте будет единый билет и персонификация пассажиров.

Где будет ездить этот поезд

Новые электропоезда будут ездить по семи направлениям.

"Первое направление - это Почайна-Вышгород, второе - Киев - Дарница - Нежин, третье - Киев - Дарница - Яготин, четвертое - Киев - Мироновка - Богуслав, пятое - Киев - Фастов - Белая Церковь - Узин, шестое - Киев - Фастов - Васильков, седьмое - Киев - Клавдиево", - рассказал Александр Красноштан, курирующий данный проект в "Укрзализныце".

В Киеве презентовали поезд Stadler (фото: cfts.org.ua)