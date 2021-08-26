На вокзалі в Києві "засвітився" абсолютно новий потяг: дивіться фото та відео

Відзначається, що поїзд розглядається, як частина проекту City Express.

"У лютому президент анонсував проект City Express. Зараз ми завершуємо ТЕО і технічне завдання для закупівлі рухомого складу для City Express. Наприкінці вересня плануємо оголосити міжнародний тендер на закупівлю рухомого складу. У тому числі може претендувати і Stadler. Ми вже тиждень тестують цей поїзд. Будемо ще якийсь час його тестувати", - повідомив глава "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

Особливості поїзда

Максимальна швидкість електропоїзда ЕПМ становить 160 км/ч.у поїзді є 262 місця для сидіння 1 і 2 класу, також передбачені місця для проїзду пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Що за проект City Express

Він полягає в тому, щоб розвивати приміські поїзди, це дозволить Києву розвантажити дороги. У проекті буде єдиний квиток і персоніфікація пасажирів.

Де буде їздити цей поїзд

Нові електропоїзди будуть їздити по семи напрямках.

"Перший напрямок - це Почайна-Вишгород, другий - Київ - Дарниця - Ніжин, третій - Київ - Дарниця - Яготин, четвертий - Київ - Миронівка - Богуслав, п'ятий - Київ - Фастів - Біла Церква - Узин, шостий - Київ - Фастів - Васильків, сьомий - Київ - Клавдієво", - розповів Олександр Красноштан, який курирує даний проект в Укрзалізниці.

У Києві презентували поїзд Stadler (фото: cfts.org.ua)