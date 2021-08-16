В Киеве тестируют новую электричку: появились первые фото из салона
В Киеве начались испытания совершенно нового швейцарского электропоезда Stadler ("Штадлер"), который прибыл в столицу в рамках реализации нового проекта пригородного ж/д сообщения City Express.
Как выглядит эта электричка внутри - смотрите в материале Styler далее.
Как выглядит салон поезда Stadler
Как видно на фото, опубликованных Юрием Голиком в Facebook, новый электропоезд - красивый, современный и удобный. Внутри - комфортная температура.
Салон оснащен удобными сиденьями, есть места под багаж и велосипеды. Также, что редкость для многих пригородных поездов Укрзализныци, - здесь нормальные туалеты (всего в поезде три туалетных комплекса, один из которых предусмотрен для лиц с ограниченными физическими возможностями).
Вагоны делятся на 1 и 2 классы. В зоне повышенной комфортности расположено 16 мест. Здесь предусмотрены комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники.
В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе "3+2".
Также в поезде есть Wi-Fi и система усиления сигнала GSM.
Вот так выглядит салон поезда Stadler (фото: facebook.com/y.golyk)
Технические характеристики поезда
Максимальная скорость, которую может развить этот электропоезд, составляет 160 км/ч.
Поезд имеет вместимость 262 человек.
Длина состава составляет 92 960 мм.
Поезд Stadler (фото: facebook.com/y.golyk)
УЗ не исключает варианта, что в будущем поезда производства Stadler могут быть привлечены не только в City Express, но и в пригородных и региональных перевозках.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця изменила внешний вид вагонов накануне празднования 30-летия Независимости Украины.