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Воины ВСУ получили обновленный истребитель МиГ: эффектные фото и видео

Новина українською → Львів, Пятница 02 апреля 2021 10:29
Воины ВСУ получили обновленный истребитель МиГ: эффектные фото и видео Фото: ВСУ получили обновленный истребитель МиГ-29 (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Военные Воздушных сил ВСУ получили обновленный истребитель МиГ-29УБ. Самолет был отремонтирован на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе.

Фото и видео истребителя показали на сайте Укроборонпрома.

Сообщается, что учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ сейчас успешно прошел испытательные полеты и отбыл в один из боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

Самолет МиГ-29УБ является учебно-боевой модификацией истребителя. Его назначение - обучение и выучка курсантов, которые совершенствуют боевые навыки опытных пилотов.

Воины ВСУ получили обновленный истребитель МиГ: эффектные фото и видео

Фото: Истребитель МиГ-29УБ (ukroboronprom.com.ua)

МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил ВСУ. Многофункциональность истребителя дает возможность использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным целям.

Воины ВСУ получили обновленный истребитель МиГ: эффектные фото и видео

Фото: ВСУ получили истребитель МиГ-29УБ (ukroboronprom.com.ru)

На Львовском заводе говорят, что делают все возможное и невозможное, чтобы вовремя выполнять заказы, даже несмотря на кризис во время пандемии коронавируса.

Отметим, что Львовский государственный авиационно-ремонтный завод пока единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для наших защитников.

Видео: Военные ВСУ получили обновленный истребитель МиГ

Ранее мы писали, что бойцы ВСУ проводят учения под носом у оккупантов, в сети появилось впечатляющее видео из-под Крыма.

Также сообщалось, что украинские воины испытали новый сверхзвуковой истребитель.

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