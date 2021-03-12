Бойцы ВСУ проводят учения под носом у оккупантов: впечатляющее видео из-под Крыма

На границе с Крымом продолжаются учения Вооруженных сил Украины, на которых мастера военного дела учатся противодействовать врагу и предотвращать диверсии любого рода.

Учения проходили с целью "повышения уровня взаимодействия", чтобы не терять бдительность ни при каких обстоятельствах.

"Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры", - подчеркивает командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев утверждает, что учения не останавливаются ни днем, ни ночью, а условия максимально приближены к боевым.

"Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению", - добавил командующий.

Повышение уровня взаимодействия НЕ ТЕРЯЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ На границе с временно оккупированной территорией АР Крым продолжается операция группировки войск, которое подчинено Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Для успешного выполнения задач подразделения, удерживающих позиции на юге Украины, ежедневно совершенствуют свои умения и навыки в ходе проведения занятий по боевой подготовке, тренировок и учений. – Главной целью данных мероприятий является повышение уровня взаимодействия Вооруженных Сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины. В первую очередь это касается организации мероприятий по противодействию диверсиям на потенциально опасных объектах инфраструктуры, – отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергій Наєв. По словам командующего, тренировки проходят в условиях, приближенных к боевым как днем, так и ночью. - Уверенные и слаженные действия, быстрое реагирование на изменения в обстановке, показали способность подразделений к поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе выполнения задач по назначению, - сообщил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Вместе победим! Служба зв'связей с общественностью Командования об'єднаних сил ВС Украины #Ukraine #ВСУ #ArmedForcesofUkraine #КОС #JointForcesCommand #JFC #military #Разом_переможемо #НАЄВ Posted by Командование об'єднаних сил ВС Украины on Thursday, March 4, 2021

ВСУ проводят учения на границе с Крымом (видео: facebook.com/watch/JointForcesCommandAFU)

Украинцы в комментариях поддерживают наших ребят, искренне желая им победы над врагом: