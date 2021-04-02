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Воїни ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ: ефектні фото і відео

Новость на русском → Львів, П'ятниця 02 квітня 2021 10:29
Воїни ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ: ефектні фото і відео Фото: ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ-29 (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Військові Повітряних сил ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ-29УБ. Літак було відремонтовано на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі.

Фото і відео винищувача показали на сайті Укроборонпрому.

Повідомляється, що навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ наразі успішно пройшов випробувальні польоти та відбув в один із бойових підрозділів Збройних сил України.

Літак МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача. Його призначення - навчання і вишкіл курсантів, які вдосконалюють бойові навички досвідчених пілотів.

Воїни ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ: ефектні фото і відео

Фото: Винищувач МіГ-29УБ (ukroboronprom.com.ua)

МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних цілях.

Воїни ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ: ефектні фото і відео

Фото: ЗСУ отримали винищувач МіГ-29УБ (ukroboronprom.com.ua)

На Львівському заводі кажуть, що роблять все можливе і неможливе, аби вчасно виконувати замовлення, навіть попри кризу у час пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що Львівський державний авіаційно-ремонтний завод наразі єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для наших захисників.

Відео: Військові ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ

Раніше ми писали, що бійці ЗСУ проводять вчення під носом у окупантів, в мережі з'явилося вражаюче відео з-під Криму.

Також повідомлялося, що українські воїни випробували новий надзвуковий винищувач.

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