Воїни ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ: ефектні фото і відео
Військові Повітряних сил ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ-29УБ. Літак було відремонтовано на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі.
Фото і відео винищувача показали на сайті Укроборонпрому.
Повідомляється, що навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ наразі успішно пройшов випробувальні польоти та відбув в один із бойових підрозділів Збройних сил України.
Літак МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача. Його призначення - навчання і вишкіл курсантів, які вдосконалюють бойові навички досвідчених пілотів.
Фото: Винищувач МіГ-29УБ (ukroboronprom.com.ua)
МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних цілях.
Фото: ЗСУ отримали винищувач МіГ-29УБ (ukroboronprom.com.ua)
На Львівському заводі кажуть, що роблять все можливе і неможливе, аби вчасно виконувати замовлення, навіть попри кризу у час пандемії коронавірусу.
Зазначимо, що Львівський державний авіаційно-ремонтний завод наразі єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для наших захисників.
Відео: Військові ЗСУ отримали оновлений винищувач МіГ
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Також повідомлялося, що українські воїни випробували новий надзвуковий винищувач.