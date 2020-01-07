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Воины ВСУ на передовой трогательно поздравили украинцев с Рождеством: будем стоять до конца (видео)

STYLERВойна    07.01.2020 - 16:25
Воины ВСУ на передовой трогательно поздравили украинцев с Рождеством: будем стоять до конца (видео)
Военные на Донбассе поздравили украинцев с Рождеством (Иллюстративное фото: twitter.com)

Украинские бойцы в праздник Рождества обратились к украинцам

Военные ВСУ на Донбассе на фронте поздравили украинцев с Рождеством Христовым, спели колядки и пожелали, чтобы граждане жили в единстве, и территориальная целостность страны была восстановлена. Трогательное видео опубликовано на Facebook-странице бойца Виктора Сизона.

Украинские воины с "нуля" рассказали, что встретили праздник хорошо, на позицию приходил капеллан, по рождественской традиции за столом угостились кутьей, и также передали благодарность волонтерам за большую поддержку и помощь.

На кадрах видно, что на Рождество выпал снег. Бойцы возле флага установили праздничную елочку и украсили новогодними игрушками и гирляндами.

Воины передали приветы своим родным городам и регионам: Запорожью и всей области, Житомиру, Киеву, Никополю, Краматорску, Херсон и другим большим и малым населенным пунктам.

"Дорогие украинцы... хочу пожелать, чтобы мы наконец закончили эту войну, но с позитивным результатом... желаю, чтобы народ этой страны жил в единстве... чтобы Донбасс был наш - станем на свои позиции, и пограничники, и вернется все в единую неделимую Украину... мы за Украину будем стоять до конца тут... все здоровья и счастья... поздравляю всех родных и близким, друзей... хочу поблагодарить волонтеров, благодаря которым мы тут держимся и которые нас поддерживают", - рассказали бойцы, поздравляя Украину с Рождеством.

Видео: Воины ВСУ на передовой поздравили украинцев с Рождеством Христовым

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