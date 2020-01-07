Воїни ЗСУ на передовій зворушливо привітали українців з Різдвом: будемо стояти до кінця (відео)

Військові на Донбасі привітали українців з Різдвом (Ілюстративне фото: twitter.com)

Українські бійці на свято Різдва звернулися до українців

Військові ЗСУ на Донбасі на фронті привітали українців з Різдвом Христовим, заспівали колядки та побажали, щоб громадяни жили в єдності, а територіальна цілісність країни була відновлена. Зворушливе відео опубліковане на Facebook-сторінці бійця Віктора Сізона.

Українські воїни на "нулі" розповіли, що зустріли свято добре, на позицію приходив капелан, за різдвяною традицією за столом пригостилися кутею, і також передали подяку волонтерам за велику підтримку та допомогу.

На кадрах видно, що на Різдво випав сніг. Бійці біля прапора встановили святкову ялинку і прикрасили новорічними іграшками та гірляндами.

Воїни передали вітання своїм рідним містам та регіонам: Запоріжжю та всій області, Житомиру, Києву, Нікополю, Краматорську, Херсону та іншим великим і малим населених пунктах.

"Дорогі українці... хочу побажати, щоб ми нарешті закінчили цю війну, але з позитивним результатом... бажаю, щоб народ цієї країни жив в єдності... щоб Донбас був наш - станемо на свої позиції, і прикордонники, і все повернеться в єдину неподільну Україну... ми за Україну будемо стояти до кінця тут... усім здоров'я та щастя... вітаю всіх рідних і близьких, друзів... хочу подякувати волонтерам, завдяки яким ми тут тримаємося і які нас підтримують", - розповіли бійці, вітаючи Україну з Різдвом.

Відео: Воїни ЗСУ на передовій привітали українців з Різдвом Христовим