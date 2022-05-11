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Эти воины были с начала до конца. На "Азовстали" погибли двое героев

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Мариуполь, Среда 11 мая 2022 11:51
Эти воины были с начала до конца. На "Азовстали" погибли двое героев На "Азовстали" в Мариуполе погибли два героя Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибли двое военных, которые с самого начала оккупации города, не сбежали оттуда, а остались защищать. Это воины Сергей и Денис.

Об их гибели боевых товарищей сообщил начальник Патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин на своей странице в Facebook.

"Вот даже и начать с чего, не знаю …Вот эти двое парней на фото, это часть моей нифига не простой жизни. Последние три месяца. И вероятно лучшая ее часть. Парни с Центра, двое из нескольких десятков, кто решил остаться в городе. Именно не валить, а быть тут и сражаться", - написал Вершинин.

Он рассказал, что один из них был летчик, другой - связист. Они делали свою работу прекрасно.

"Классная группа, сменившая название на группу Хитрого, лишились двух ее двигателей. Смелых воинов, любящих свою страну Свои семьи и ценящих жизнь. Именно ценящих жизнь. Не хватающихся за соломинки, чтоб спастись, а тонких ценителей самой возможности жить", - отметил Михаил.

Он опубликовал фотографию воинов, отдавших свою жизнь за Украину.

"Нам вас капец как хватать не будет. Но присмотрите за нами сверху, парни. Серега и Денис. Я знаю, что такое настоящие спецы. Волченок и Ден. Пополнение в небесном воинстве", - резюмировал начальник патрульной полиции.

Эти воины были с начала до конца. На &quot;Азовстали&quot; погибли двое героевВ Мариуполе погибли двое героев (фото: Михаил Вершинин)

Напомним, на "Азовстали" еще остаются гражданские граждане их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч горожан.

Читайте также, что бойцы полка "Азов" обратились в ООН и Красный Крест с призывом помочь с эвакуацией раненых на "Азовстали". Сейчас там сотни тех, кто нуждается в медицинской помощи.

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