Ці воїни були з початку до кінця. На "Азовсталі" загинули двоє героїв
У Маріуполі на заводі "Азовсталь" загинули двоє військових, які з самого початку окупації міста, не втекли звідти, а залишилися захищати. Це воїни Сергій і Денис.
Про їх загибель бойових товаришів повідомив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін на своїй сторінці в Facebook.
"Ось навіть і почати з чого, не знаю ...ось ці двоє хлопців на фото, це частина мого ніфіга не простого життя. Останні три місяці. І ймовірно найкраща її частина. Хлопці з Центру, двоє з декількох десятків, хто вирішив залишитися в місті. Саме не валити, а бути тут і битися", - написав Вершинін.
Він розповів, що один з них був льотчик, інший - зв'язківець. Вони робили свою роботу чудово.
"Класна група, яка змінила назву на групу Хитрого, позбулися двох її двигунів. Сміливих воїнів, які люблять свою країну свої сім'ї і цінують життя. Саме цінують життя. Не хапаються за соломинки, щоб врятуватися, а тонких цінителів самої можливості жити", - зазначив Михайло.
Він опублікував фотографію воїнів, які віддали своє життя за Україну.
"Нам Вас капець як хапати не буде. Але доглянете за нами зверху, хлопці. Серьога і Денис. Я знаю, що таке справжні специ. Волченок і Ден. Поповнення в небесному воїнстві", - резюмував начальник патрульної поліції.
У Маріуполі загинули двоє героїв (фото: Михайло Вершинін)
Нагадавши, на "Азовсталі" ще залишаються цивільні громадяни їх там більше сотні. А в Маріуполі зараз проживає близько 100 тисяч городян.
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