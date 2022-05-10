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Покажите свою гуманность. "Азов" призвал ООН спасти раненых защитников Мариуполя

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 18:41
Покажите свою гуманность. "Азов" призвал ООН спасти раненых защитников Мариуполя Фото: раненые в Мариуполе (фото t.me/polkazov)
Автор: Евгений Прокопенко

Бойцы полка "Азов" обратились в ООН и Красный Крест с призывом помочь с эвакуацией раненых на "Азовстали". Сейчас там сотни тех, кто нуждается в необходимой медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов-Мариуполь.

Сейчас на заблокированном заводе в Мариуполе находятся раненые военные - в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

"Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать! Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создан, спасая раненых людей, что уже не являются комбатантами", - говорится в сообщении "Азова".

Азовцы отмечают, военнослужащие - с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир.

"Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них? Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих на контролируемые Украиной территории, где им окажут помощь и обеспечат надлежащий уход", - призывают защитники Мариуполя.

Напомним, на "Азовстали" еще остаются гражданские граждане их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тысяч горожан.

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