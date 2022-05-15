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Воїн на Азовсталі заспівав "Стефанію" під звуки вибухів: потужне відео

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Маріуполь, Неділя 15 травня 2022 20:38
Воїн на Азовсталі заспівав "Стефанію" під звуки вибухів: потужне відео Колаж РБК-Україна: Воїн на Азовсталі заспівав Стефанію
Автор: Світлана Мащенко

Український воїн заспівав "Стефанію" - переможну пісню Євробачення 2022 від Kalush Orchestra. Це свого роду стало потужною відповіддю на заклик лідера гурту Олега Псюка врятувати Маріуполь та Азовсталь.

Відео опублікував співкомандир полку ССО "Азов" Київ Максим Жорін.

Дивіться на відео, як під звуки вибухів російських бомб звучить українська пісня, яку почув і підтримав увесь світ, давши рекордну кількість глядацьких голосів за всю історію Євробачення.

За словами омбудсмена Людмили Денисової, на металургійному заводі нині перебуває близько 600 поранених українських військових. Вони - в надважких умовах.

При цьому територію Азовсталі агресор намагається штурмувати, постійно обстрілює з усіх видів озброєння: застосовують авіабомби, важку артилерію, танки.

Нагадаємо, що в ніч на 15-те травня було оголошено перемогу України на Євробаченні 2022.

Раніше ми писали також, що Укрпошта випустить марку на честь перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні.

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Азовсталь Євробачення
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